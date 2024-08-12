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Окупанти відзвітувалися про гасіння пожежі на Запорізькій АЕС

Окупанти відзвітувалися про гасіння пожежі на Запорізькій АЕС

Окупована Запорізька АЕС / Фото: Getty Images

Пожежа тривала кілька годин.

В окупаційній "пресслужбі МНС" у Запорізькій області повідомили, що пожежу на градирні (споруди у вигляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям - ред) Запорізької АЕС ліквідовано.

Окупанти традиційно звинувачують в атаці ЗСУ. Їм привиділася атака двох безпілотників. 

Російський "Росатом" також заявив, що нібито градирня Запорізької АЕС зазнала серйозних пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. 

Адже мовляв виникла пожежа з горінням внутрішніх конструкцій, яка була начебто була погашена. 

"Однак внутрішнім конструкціям градирні було завдано серйозних збитків. Загрозу обвалення конструкції оцінять фахівці, коли дозволить ситуація", - розповідають окупанти. 

Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що цей інцидент не несе загрози і є провокацією росіян, які підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

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