Окупанти вигадали "нехитрий" спосіб, як змусити людей піти на парад 9 травня на Запоріжжі

Окупанти вигадали "нехитрий" спосіб, як змусити людей піти на парад 9 травня на Запоріжжі

У тимчасово окупованих населенних пунктах Запорізької області росіяни не мають багато бажаючих бути в масовці на параді до 9 травня.

У зв'язку з цим вони вигадали нехитрий спосіб, як зігнати людей на урочисті заходи.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні лідер країни-агресорки Путін привітав українців з “Днем победи”. Він побажав нашим громадянам “мирного та справедливого майбутнього”. Повідомлення очільника Кремля як завжди пронизане пропагандою та цинізмом.

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