Окупанти вигадали новий спосіб відбирати житло в українців — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України представники так званої “місцевої влади” проводять огляд закинутих помешкань.

Під виглядом підготовки до опалювального сезону російські окупаційні “адміністрації” на тимчасово захоплених територіях України оглядають помешкання українців, які у разі відсутності господарів конфісковують.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Насамперед окупанти оглядають приміщення, власники яких тривалий час не платять за комунальні послуги, виїхавши зі своїх домівок через окупацію.

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“Таке майно ворог опечатує з приміткою “майно військової адміністрації”. Після чого в такі квартири та будинки заселяються військові РФ. Тобто, фактично колаборанти допомагають російським військовим захоплювати будинки українців, які втекли від окупації”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти робили рейди та виявляли порожні квартири, які визнавали “безхазяйними”.

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