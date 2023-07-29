Окупанти вигадують нові методи примусової паспортизації: залякують і пропонують гроші

На тимчасово окупованих РФ територіях України триває примусова паспортизація населення. Росіяни вдаються до різних методів тиску на місцеве населення.

Про це повідомили у зведенні Генштабу 29 липня.

Зазначається, що випадки відомі і на Донеччині, і на Запоріжжі. Окупанти вдаються до різних методів морального тиску, аби змусити більше громадян України отримати паспорт країни-агресорки.

У Горлівці на Донеччині окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого "Міністерства державної безпеки ДНР" списків працівників, які не отримали російський паспорт. Кінцевий терміном виконання розпорядження 1 січня 2024-го.

Своєю чергою, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців за отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду у 50 тисяч російських рублів.

Як повідомлялося, росіяни вивезли групу дітей з окупованих територій до "військової академії" у Костромі. На полігоні так званої "військової академії" окупанти хочуть зробити з українських дітей майбутніх яничарів, яких кинуть воювати проти свого народу.

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