Окупанти використовують електроенергію в якості примусу: в Маріуполі – критична ситуація з інфраструктурою

Саме таке "відновлення життя" принесли окупанти.

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігають проблеми з електропостачанням. Там досі критична ситуація з інфраструктурою. Повноцінного відновлення електромереж загарбники так і не спромоглися зробити.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

"Все робиться для "галочки". Системи не витримують навантаження, тож багато людей перебувають без стабільного електропостачання. Люди скаржаться, що комунальні служби при цьому бездіють", – йдеться у повідомленні.

Окупанти використовують електроенергію і в якості примусу.

Окупанти використовують електроенергію і в якості примусу. Фото: Маріупольська міська рада

"Мені сьогодні сказали – пошкодження кабелю. І прогнозів ніяких не дають. Та кинули слухавку", "Не було світла 4 дні. Скільки вони будуть робити? Літо. Жара", – скаржаться містяни.

Окупанти використовують електроенергію і в якості примусу. Так, у будинках, які вони внесли до списків на знесення – людей залишають без світла та води. Маріупольці змушені вивішувати написи "SOS" та боротися за власні домівки.

Нагадаємо, за час блокади ворог зруйнував половину всього житлового фонду Маріуполя. І на цьому ворог не зупиняється. Він все ще руйнує будинки маріупольців.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада перевіряє місцевих підлітків на причетність до партизанського руху.

Загалом у захопленому Маріуполі спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення містян.