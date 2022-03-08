Окупанти використовують гумкоридори, щоб переформатовувати свої війська - голова Запорізької ОВА

Росіяни не дають "зелений" коридор до Маріуполя.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів про ситуацію з гуманітарним коридором до Маріуполя, де російські окупанти не дають евакуювати людей.

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"Знову сформували колони, сьогодні колона була більша - більше півсотні автобусів, - відповідно 9 вантажівок із гуманітарною допомогою безпосередньо, щоб людям допомогти з ліками, продуктами харчування, речами першої необхідності.

Разом з тим знову під прикриттям фактично гуманітарної колони ворог вирішив пересувати свої війська. Історія досить неоднозначна, на мій погляд. Росіяни не дають зелений коридор, обіцяють одне, а насправді намагаються використати цю історію з тим, щоб переформатовувати свої війська, розуміючи, що наші війська дають коридор і не стріляють у цей момент", - розповів Старух.

Проте, він наголосив, що машини напоготові, і якщо виникне хоч маленька можливість, вони вирушать до Маріуполя.

"Так само розгорнути пункти відповідні, щоб прийняти мешканців Маріуполя в Запоріжжі і надати їм необхідну допомогу. Ми готові в будь-який момент це зробити", - додав голова Запорізької ОВА.

Зазначимо, евакуювати населення з Маріуполя окупанти не дозволяють кілька днів, відкриваючи обстріл міста.