Окупанти використовують нову тактику застосування "Шахедів": у Повітряних силах розповіли подробиці

Російські загарбники почали застосовувати так званий "турбуючий вогонь", запускаючи іранські ударні безпілотники в перервах між масованими обстрілами ракетами.

Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

Він заявив, що під час останньої нічної атаки БпЛА сили протиповітряної оборони відпрацювали по них дуже вдало та професійно.

Євлаш розповів, що, загарбники почали між масованими ракетними і комбінованими ударами використовувати "турбуючий вогонь".

Він заявив, що ворог застосовує подібну тактику для продовження розвідки території аби надалі аналізувати та ефективніше застосовувати свої засоби повітряного ураження.

"Звісно, що є "турбуючий вогонь", так званий, коли ворог просто продовжує підтримувати свою активність та не дає спокійно проводити відновлення після обстрілів. У ворога є потужності, він може постійно робити свої повітряні напади за допомогою "Шахедів", що і відбувається останнім часом", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники почали прокладати маршрути "Шахедів" через житлові квартали.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Одещину "Шахедами", удар був спрямований на об'єкти енергетики.

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