Окупанти використовують прапори України на своїй військовій техніці

Росіяни позамальовували на своїй техніці літери Z, O, за якими їх можна впізнати.

З метою введення в оману окупанти вивішують прапори України на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н. п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Росіяни позамальовували на своїй техніці літери Z, O, за якими їх можна впізнати.

"Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права!" - заявив він.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.