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Окупанти використовують прапори України на своїй військовій техніці

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Окупанти використовують прапори України на своїй військовій техніці

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Росіяни позамальовували на своїй техніці літери Z, O, за якими їх можна впізнати.

З метою введення в оману окупанти вивішують прапори України на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н. п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

Росіяни позамальовували на своїй техніці літери Z, O, за якими їх можна впізнати.

"Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права!" - заявив він.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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