Окупанти використовують школи й дитсадки на захоплених територіях у військових цілях

Росіяни порушують норм міжнародного гуманітарного права.
Окупаційна армія РФ продовжує використовувати заклади освіти у тимчасово захоплених населених пунктах України для своїх військових потреб. Зокрема, школи та дитсадки росіяни перетворюються на польові шпиталі.
Про це повідомив український Генштаб у зведенні 12 серпня.
"У населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У той же час в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ", - йдеться у зведенні.
У Генштабі наголошують, що такі дії російських окупантів є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
Як повідомлялося, у Маріуполі окупанти запровадили для вчительок "пекельний дрес-код". Так, педагогам, які перейшли на бік ворога і будуть вчити дітей у школах за російською програмою, використовувати на роботі косметику та фарбувати волосся.