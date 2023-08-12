Окупанти використовують школи й дитсадки на захоплених територіях у військових цілях

Окупаційна армія РФ продовжує використовувати заклади освіти у тимчасово захоплених населених пунктах України для своїх військових потреб. Зокрема, школи та дитсадки росіяни перетворюються на польові шпиталі.

Про це повідомив український Генштаб у зведенні 12 серпня.

"У населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У той же час в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ", - йдеться у зведенні.

У Генштабі наголошують, що такі дії російських окупантів є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Як повідомлялося, у Маріуполі окупанти запровадили для вчительок "пекельний дрес-код". Так, педагогам, які перейшли на бік ворога і будуть вчити дітей у школах за російською програмою, використовувати на роботі косметику та фарбувати волосся.

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