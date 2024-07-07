Окупанти використовують усе, що плаває: ЗСУ показали ураження човнів армії РФ (відео)

ЗСУ показали ураження човнів російських окупантів, які десантувались на один із островів в руслі Дніпра на Херсонщині. Морські піхотинці 36-ї окремої бригади відрізали противнику шлях до евакуації.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ураження човнів армії РФ

“Як видно на фото та відео, росіяни використовують все, що плаває — від резинових і деревʼяних човнів до деревʼяних діжок. Вони безуспішно намагаються закріпитися на островах. Чимало з цих човнів були вкрадені в українців на окупованій території”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня 2024 року ЗСУ знищили 550 990 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових.

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