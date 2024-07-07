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Окупанти використовують усе, що плаває: ЗСУ показали ураження човнів армії РФ (відео)

Окупанти використовують усе, що плаває: ЗСУ показали ураження човнів армії РФ (відео)

Ураження ворожих човнів

Українські бійці продовжують завдавати втрат ворогові.

ЗСУ показали ураження човнів російських окупантів, які десантувались на один із островів в руслі Дніпра на Херсонщині. Морські піхотинці 36-ї окремої бригади відрізали противнику шлях до евакуації. 

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ураження човнів армії РФ

ЗСУ показали ураження човнів армії РФ

“Як видно на фото та відео, росіяни використовують все, що плаває — від резинових і деревʼяних човнів до деревʼяних діжок. Вони безуспішно намагаються закріпитися на островах. Чимало з цих човнів були вкрадені в українців на окупованій території”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 7 липня 2024 року ЗСУ знищили 550 990 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових.

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