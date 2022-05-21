Окупанти викрадають людей в захопленому Херсоні за їхню активну проукраїнську позицію

Російські загарбники викрадають мешканців тимчасово окупованого Херсона, які активно висловлюють свою проукраїнську позицію.

Мешканка Херсона Ірина Горобцова зникла з власного будинку після того, як у своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів на територію України та її рідного міста. Більше того, жінку викрали просто в її день народження.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, окупанти вже тиждень вибивають з Ірини зізнання у тому, що це нібито вона коригувала вогонь по окупаційних військах на чорнобаївському аеродромі.

"Катування, викрадення та вбивство російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, раніше уповноважена ВР повідомила, що окупанти примусово депортували вже 1 377 925 людей, яких змусили пройти "фільтраційні табори".

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