Окупанти викрадають родичів учасників АТО та чиновників: ситуація на захопленій РФ території Запорізької області

Російські військові на окупованих територіях продовжують залякувати та грабувати мирне населення.

У Запорізькій області окупанти намагаються просуватися у глиб території за підтримки артилерії, але українські воїни відповідають артилерією, авіацією та наземними силами. Водночас ворог все частіше вдається до диверсійно-терористичної діяльності на території області.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

За повідомленнями Головного управління розвідки України, в окупованій Снігурівці Запорізької області росіяни почали проводити перепис осіб пенсійного віку. Окупанти анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття відділення "пошти Росії", запуск мобільного зв’язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг російських рублів. Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі – закордонних.

Також з'явилася інформація, що на захоплених окупантами територіях планується примусова мобілізація та низка псевдореферендумів, після чого - кинути “мобілізованих” українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ, виставивши позаду загороджувальні загони.

"У зв'язку із цим просимо вас бути обачними - не передавайте свої особисті дані, навіть якщо їх будуть збирати ніби-то для отримання “гуманітарної допомоги”, не беріть участі у будь-яких заходах, нарадах чи зборах, організованих окупантами і не ставте свій підпис на будь-яких документах росіян", - звернулися до жителів Запорізької області.

Російські окупанти завдали ракетного удару по селу Павлівське Запорізького району області. Внаслідок цього було пошкоджено 8 приватних будинків. За попередніми даними, потерпілих немає.

Військові РФ на окупованих територіях продовжують залякувати та грабувати мирне - викрадають авто, вдираються в будинки, відбирають у жителів їжу, техніку, цінні речі, регулярно забирають чоловіків і тримають їх у підвалах по кілька днів. Також окупанти не пропускають гуманітарну допомогу на територію Чернігівської громади.

"Окупанти продовжують викрадати людей. Під приціл потрапляють як українські чиновники, яких не вдалося схилити до співпраці з ворогом, так і ті, хто проявляє українську державницьку позицію, а також родичі воїнів АТО\ООС чи бійців ЗСУ. Відтепер при військовій адміністрації працює спеціальна “гаряча лінія”. У разі викрадення цивільних осіб військами окупанта рідні та близькі можуть телефонувати за номером 0800-503-508 та повідомляти деталі. Наразі дуже важливим є оперативне повідомлення про такі випадки задля пришвидшення процесу звільнення та безпеки громадян", - говорять у Штабі оборони.

Нагадаємо, що Арестович спростував повідомлення про масований наступ на Запорізькому напрямку.

Раніше повідомлялося, сотні людей залишаються під завалами заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Напередодні росіяни скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними, вагою до 3 тонн.

Читайте також: