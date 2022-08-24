Окупанти викрадають українських дітей і всиновляють у російських сім'ях за премії - ISW

Після цього їх всиновлюють серед російських сімей. Зокрема, про таку програму повідомили в управлінні у справах сім'ї та дитинства суб'єкта Росії Краснодарського краю.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська влада перевезла понад тисячу українських дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерового та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини.

"В управлінні заявили, що понад 300 дітей ще чекають на "знайомство зі своїми новими сім'ями", а громадяни, які вирішать усиновити цих дітей, отримають одноразову премію від держави", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що російські чиновники переправили 30 українських дітей із Харцизька, Іловайська та Зугреса окупованої Донецької області до Нижнього Новгорода. Вони нібито беруть участь у молодіжних освітніх програмах.

Американські аналітики наголошують: примусове переміщення дітей "з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу" є порушенням Конвенції щодо запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Нагадаємо, голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що на окупованих територіях Миколаївської області залишається українських 1100 дітей. Проте росіяни не дають їх вивезти в безпечніші регіони.

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