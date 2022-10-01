Окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС: МАГАТЕ звернулося до російської влади

МАГАТЕ звернулося до російської влади з проханням надати роз'яснення у зв'язку з повідомленнями про затримання гендиректора.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зв'язалися з російською владою і просимо роз'яснень", – цитує видання представника МАГАТЕ.

До слова, Мурашова викрали вчора близько 16:00 дорогою від атомної станції до Енергодару. Окупанти запинили його автомобіль, а директора АЕС силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова.

Як повідомлялося, МАГАТЕ відправить до України обладнання для радіаційної безпеки. Це допоможе п'ятьом українським установам, зокрема Державній інспекції ядерного регулювання та "Енергоатому", отримати обладнання для радіаційного моніторингу, мобільні телефони, портативні енергетичні системи та інші необхідні предмети.

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