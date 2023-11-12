Окупанти викрали тисячі українських дітей: генпрокурор назвав проблему, яка заважає їх поверненню

Щоб повернути депортованих з території України до РФ дітей та цивільних громадян потрібні правові механізми.

Генеральний прокурор України Андій Костін повідомив про розслідування фактів примусової депортації понад 19 000 українських дітей.

Про це він говорив під час панельної дискусії з Виконавчим директором Міжнародної асоціації правників Марком Еллісом на щорічній конференції IBA, передає пресслужба Офісу генпрокурора.

“Тисячі цивільних незаконно утримують в Росії та на окупованих територіях. І ми закликаємо до створення міжнародного механізму для повернення дітей і цивільних утримуваних додому. Роль правників у цьому є вирішальною”, - заявив Костін.

Генеральний прокурор зауважив, що має підтримку серед політиків щодо повернення українських дітей додому, але для цього потрібен дієвий правовий механізм.

“Наш обов'язок перед цими людьми — допомогти політикам створити механізми, які були б ефективними та працювали. І наші діти, наші мирні люди повернулися додому”, - наголосив він.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін назвав ситуацію з викраденням РФ українських дітей "роздутою історію".

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