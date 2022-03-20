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Окупанти викрали у Енергодарі заступника міського голови Івана Самойдюка

Окупанти викрали у Енергодарі заступника міського голови Івана Самойдюка

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Окупанти викрали у Енергодарі заступника міського голови Івана Самойдюка

Енергодарська міська рада

Від учора Самойдюк не виходить на зв'язок.

Росіяни викрали першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. 

Мер Енергодара Дмитро Орлов отримав сьогодні підтверджену інформацію про його викрадення. Про це він повідомив у Telegram.

"Шановні енергодарці! Окупанти, які не домоглися  від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії. Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено", - повідомив він.

Також за його словами, окупанти розпочали фізичний та психологічний тиск на українських активістів Енергодара. Росіяни продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу.

"Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз зберігати максимальну обережність. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження", - наголосив Орлов.

Нагадаємо, на ЗАЕС відновили пошкоджену окупантами високовольтну лінію електропередачі.

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