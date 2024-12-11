Окупанти винесли вирок 9 захисникам Маріуполя: яке покарання їм призначили

Українські військовополонені відбуватимуть покарання у вигляді від 24 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

В окупованому Донецьку так званий "суд ДНР" виніс вирок дев’ятьом військовослужбовцям ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Серед засуджених - військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату "Азовсталь" та потім потрапили до російського полону.

Окупанти звинувачують їх в обстрілі селища Старий Крим Маріупольської міської громади в березні 2022 року. Так званий “суд” призначив українським військовополоненим покарання у вигляді від 24 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Оборонці Маріуполя відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, раніше донька оборонця Маріуполя повідомила про смерть батька у російському полоні.

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