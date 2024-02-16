Окупанти винесли вирок сімом бійцям корпусу "Азов": кожен отримав понад 25 років в'язниці

Вони отримали понад 25 років ув’язнення за начебто “обстріли житлових кварталів”.

Російські окупанти тільки за минулу добу, 15 лютого, винесли незаконний вирок бійцям національного корпусу “Азов”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначається, росіяни напередодні винесли незаконний вирок сімом бійцям національного корпусу “Азов”. Зокрема, мова йде про Олександру Турчину, Максиму Чередниченку, Тарасу Зваричуку, Георгію Летягіну, Дмитру Чибукову, Денису Дорохіну і Олександру Сикілінді.

Вони отримали понад 25 років ув’язнення за начебто “обстріли житлових кварталів”.

“Турчину призначено покарання у вигляді 27 років позбавлення волі, Чередниченку - 26 років позбавлення волі, Зваричуку, Сикілінді, Летягіну, Чибукову - по 25 років позбавлення волі кожному, Дорохіну - 28 років позбавлення волі. У підсумку рахунок понад 60 осіб лише за 2024 рік. А ми? Ми продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається та грати в мовчанку. Офіційні особі - мовчок. ЗМІ - мовчок. Наче наших військовополонених не існує. Вибачте, але вже немає сил мовчати”, - наголосив Петро Андрющенко.

Він також додав, що більшої неповаги до наших Героїв від “умовно офіційних структур важко знайти”.

“Росіяни демонструють, що буде завтра не лише з Гарнізоном Маріуполія. А зі всіма підрозділами, які більш-менш стали відомими та публічними прикладами для всіх нас. Так немає бути з нашого боку. Просто немає бути”, - підкреслив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія нещадно обстрілює територію Авдіївського коксохімічного заводу. Загарбники штурмують підприємство в Авдіївці із землі та атакують з повітря і вдень, і вночі.

Читайте також: