Окупанти випадково зізнались у злочинах в Маріуполі: "По будинку стріляли прямим наведенням"

В міськраді наголосили, що жодна російська пропаганда не може приховати правду про злочини окупантів.

Російські окупанти випадково зізналися у злочинах, які чинили в тимчасово захопленому Маріуполі. Пропагандист заявив, що танки з літерою “Z” заїжджали у двори багатоповерхівок та “прямим наведенням” обстрілювали вікна з гармати.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

Як зазначається, російські пропагандисти знімали “сюжет” для росТВ в одному з дворів тимчасово окупованого міста. Так званий “кореспондент” демонструє на телефоні відео, як танк з літерою “Z” направляє гармату в сторону багатоповерхівок.

“Як бачите, будинок дуже пошкоджений. Тут точилися справжні бойові дії. По будинку стріляли прямим наведенням. У деяких квартирах були дірки. Де зараз встановлені балкони – там було пряме влучення. Ось нові балкони, ось, ось… ось там…”, - зізнається російський пропагандист.

Водночас в міськраді наголосили, що жодна російська пропаганда не може приховати правду про злочини окупантів.

“Маріупольці памʼятають, хто приніс до їх міста смерть та руйнування”, - підкреслили в міськраді.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію, завдяки якій запобігли викраденню ворогом чергової партії українського зерна.

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