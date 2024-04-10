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Окупанти випустили авіабомби по поліклініці у Вовчанську

Окупанти випустили авіабомби по поліклініці у Вовчанську

Обстріл армії РФ. / Фото: Associated Press

Ворог вдарив двома КАБами.

Вдень 11 квітня російські окупанти випустили дві керовані авіабомби по місту Вовчанськ, що в Харківській області.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів КАБами у Вовчанську повністю зруйновано місцеву поліклініку. 

За словами Синєгубова, наразі відомо про одного 34-річного потерпілого. Чоловік має уламкові поранення. Його шпиталізовано до лікарні.

Як повідомлялося, сьогодні вдень росіяни вдарили по магазину і аптеці на Харківщині. Окупанти обстріляли Липівці та Малу Данилівку. 

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