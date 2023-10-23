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Окупанти випустили авіабомбу на Херсонщину: у власному будинку загинули чоловік і жінка

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти випустили авіабомбу на Херсонщину: у власному будинку загинули чоловік і жінка

Авіаудар по Херсонщині.

Відкрито провадження.

У неділю, 22 жовтня, близько 21:50 російські окупаційні війська обстріляли з авіації село Іванівка Дар’ївської громади Херсонської області.  Загинуло двоє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. 

Внаслідок російської атаки у зруйнованому приватному будинку опинилися чоловік і жінка. Вони загинули.

"Сьогодні вдень їх тіла рятувальники дістали з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися повторними ворожими атаками на населений пункт", - наголошують в ОГ.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Авіаудар по Херсонщині. / © Офіс Генерального прокурора
Авіаудар по Херсонщині. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, протягом останнього часу Росія посилила удари по Херсону. Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк каже, що росіяни використовують килимовий спосіб покриття для ударів по Херсону. Вони прицільно б'ють по тих місцях у Херсоні, де є люди.

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Дата публікації
Перегляди
314
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