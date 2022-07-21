Окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет та обстріляли населені пункти в двох районах області

Вранці росіяни обстріляли ракетами Миколаїв.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Минулої доби та сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Миколаїв, Миколаївський та Баштанський райони.

м. Миколаїв:

Сьогодні, близько 03:05 російські окупанти завдали 7 ракетних ударів С-300 по місту. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. В результаті потраплянь виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївський район:

Вчора, 20 липня, вдень були обстріли села Лимани Галицинівської громади. Внаслідок яких зруйновані житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає.

О 16:20, 20 липня, внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля з зерновими. Постраждалих немає.

Також вчора, 20 липня, внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.

Баштанський район:

Вдень, 20 липня, були обстріли у с. Червона Долина Широківської громади та с. Широке Широківської громади. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. В результаті загинула 1 людина. Також влучання були за межами населених пунктів громади.

Вночі, з 20 на 21 липня, були обстріли сіл Баштанській громаді. Частина снарядів залишилася не розірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Також вчора окупанти обстріляли територію Березнегуватської громади. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків, двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників на території громади.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 20 липня, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру у сімох населених пунктах Запорізької області.

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