Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет С300: поцілено дитячий реабілітаційний центр

Сьогодні вранці, 3 жовтня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У Запоріжжі руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про одного постраждалого - його ушпиталено.

Руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

Нагадаємо, що у Дніпрі після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.

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