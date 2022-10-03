Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет С300: поцілено дитячий реабілітаційний центр

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Сьогодні вранці, 3 жовтня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У Запоріжжі руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про одного постраждалого - його ушпиталено.
Руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.
Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.
Нагадаємо, що у Дніпрі після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух.
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