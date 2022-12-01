Окупанти вивели війська з кількох населених пунктів на Херсонщині - Генштаб

Російські окупанти на Херсонщині роззосередили свої війська у лісосмугах поблизу населених пунктів.
На Херсонщині російські окупанти зменшують присутність свох військ в Олешках.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що окупанти використовують цивільні об'єкти для розміщення своїх військ. Зокрема, в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області, загарбники облаштували польовий шпиталь. Також протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок та автобусів, яка рухалася у бік Мелітополя.
Нагадаємо, що на лівому березі Дніпра ЗСУ поколошматили окупантів. Попередньо, втрати росіян складають 26 членів особового складу та два танки біля Олешок.
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