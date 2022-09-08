Окупанти вивозять мелітопольців до Москви на судилище - Федоров

Багатьох мелітольців вивезли до Росії, зокрема до Москви, щоб винести їм вироки довічного ув’язнення. За що судять мирне українське населенння - не відомо.

Про це розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Радіо Свобода.

"Сьогодні в полоні перебуває трохи більше ніж 70 людей. Вони перебувають у різних містах. Хтось копає окопи біля Полог, хтось сидить в комендатурі міста Мелітополя, а хтось невідомо де. Також є такі події, коли людей, наших мелітопольців, перевозять до Москви, в Лефортово, в СІЗО, щоб виносити вироки їм до довічного ув’язнення", – розповів Федоров.

За його словами, особливого тиску у Мелітополі зазнають освітяни, які відмовляють окупантам у співпраці.

Нагадаємо, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

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