Окупанти вивозять мелітопольців до Москви на судилище - Федоров

Від початку окупації Мелітополя російські військові затримали там понад 500 людей.
Багатьох мелітольців вивезли до Росії, зокрема до Москви, щоб винести їм вироки довічного ув’язнення. За що судять мирне українське населенння - не відомо.
Про це розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Радіо Свобода.
"Сьогодні в полоні перебуває трохи більше ніж 70 людей. Вони перебувають у різних містах. Хтось копає окопи біля Полог, хтось сидить в комендатурі міста Мелітополя, а хтось невідомо де. Також є такі події, коли людей, наших мелітопольців, перевозять до Москви, в Лефортово, в СІЗО, щоб виносити вироки їм до довічного ув’язнення", – розповів Федоров.
За його словами, особливого тиску у Мелітополі зазнають освітяни, які відмовляють окупантам у співпраці.
Нагадаємо, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.
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