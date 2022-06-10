Окупанти вивозять з Маріуполя усе вцліле майно і радіють "тролейбусам європейського зразка"

Російські окупанти вивозять з Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.

У так званій "ДНР" радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених зі знищеного Маріуполя. Крім того, з лікарень викрадають сучасне обладнання, а з дворів багатоповерхівок забирають дитячі майданчики.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

"Справжнє обличчя "русского мира" - вбивства, руйнування та мародерство", - наголошують у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські війська влаштували пожежу на олійноекстракційному заводі "Сателіт". Підприємство розташоване у Лівобережному районі на Таганрогського шосе. Воно займалося збором та переробкою насіння соняшника на олію.

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