Окупанти вивозять з Маріуполя усе вцліле майно і радіють "тролейбусам європейського зразка"

Російські окупанти вивозять з Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.
У так званій "ДНР" радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених зі знищеного Маріуполя. Крім того, з лікарень викрадають сучасне обладнання, а з дворів багатоповерхівок забирають дитячі майданчики.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.
"Справжнє обличчя "русского мира" - вбивства, руйнування та мародерство", - наголошують у Маріупольській міськраді.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські війська влаштували пожежу на олійноекстракційному заводі "Сателіт". Підприємство розташоване у Лівобережному районі на Таганрогського шосе. Воно займалося збором та переробкою насіння соняшника на олію.
Читайте також:
- Британська розвідка: під контролем росіян більша територія Сєвєродонецька, Маріуполю загрожує холера
- Окупанти видають пенсію в рублях: яка ситуація в Маріуполі 10 червня
- Готівку завезли броньовиками: в Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях