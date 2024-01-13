Окупанти вкотре не пустили експертів МАГАТЕ до реакторного залу ЗАЕС

Також бригади не можуть отримати доступ до частин машинного залу кожного блоку.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на станції.

Також це порушує п’ять конкретних принципів, встановлених Радою Безпеки ООН, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, - йдеться у повідомленні на сайті.

Після вчорашньої успішної ротації експертів МАГАТЕ – п’ятнадцятої групи експертів, яка прибула на станцію з часу створення відповідної місії з підтримки та допомоги ЗАЕС у вересні 2022 року – нова команда повторила запит на доступ до реакторного залу.

На ЗАЕС дозвіл на такий доступ не дали, заявивши, що реакторний зал «опечатаний». ЗАЕС повідомила групу, що не відмовляє у доступі, а натомість запропонувала групі отримати доступ до території приблизно через тиждень.

У грудні 2023 року групі було відмовлено в доступі до реакторного залу 1, 2 і 6 блоків, що стало першим випадком, коли експерти МАГАТЕ не отримали своєчасного доступу до реакторного залу, який перебував на холодній зупинці. До того часу всі групи мали доступ до реакторного залу будь-якого блоку в режимі холодної зупинки, при цьому станція не вказувала на статус захисної оболонки як «опечатану».

«Ці обмеження на своєчасний доступ експертів до ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно та ефективно оцінювати ситуацію з безпекою та захищеністю, включаючи підтвердження звітного статусу реакторних установок, басейнів відпрацьованого палива та пов’язаного з ними захисного обладнання», — заявив Гроссі.

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Крім того, з 18 жовтня минулого року бригади не можуть отримати доступ до частин машинного залу кожного блоку. Зовсім нещодавно в середу, 10 січня, знову обмежили доступ до машинних залів блоків №1 і №2.

«Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю залишається дуже нестабільною, і я повторюю своє прохання про безперешкодний доступ, щоб МАГАТЕ могло оцінити сім основних принципів ядерної безпеки та захисту та контролювати дотримання п’яти конкретних принципів, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист на території ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити цілісність станції», – додав гендиректор Гроссі.

Нагадаємо, раніше у Міненерго сказали, якими можуть бути наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Додамо, що на початку грудня на ЗАЕС стався повний блекаут – була загроза радіаційній безпеці.

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