Окупанти вкотре обстріляли Харківську область: в ОВА розповіли про минулу добу

Напередодні ввечері, 13 жовтня, російська армія масовано обстрілювала місто Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок ворожих атак пошкоджено три магазини та торговий павільйон. Крім того, сталися пожежі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби з пораненнями госпіталізовано шість людей в Куп'янському районі. Зокрема, травмовано 16-річного хлопця. В Ізюмському районі також постраждав підліток.

Російські окупанти зі ствольної та реактивної артилерії і мінометів ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Ввечері близько 21:00 загарбники завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Зафіксовано влучання в дорожне покриття. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, у Чугуївському районі чотирма ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Одна людина отримала поранення.

За словами голови ОВА, області триває розмінування деокупованих територій. За добу підрозділи ДСНС знешкодили 702 вибухонебезпечні предмети.

Обстріли Харкова

Розпочалася 234 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти не припиняюь завдавати ракетних ударів по Харкову. Ввечері 13 жвтня росіяни поцілили по об'єктах критичної інфраструктури, подекуди відсутнє світло.

Внаслідок обстрілів міста, які не припиняються від 24 лютого, російськ окупанти фактично перетворили на суцільні руїни найбільший житловий масив на сході - Салтівка.

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