Окупанти вкрали сина військової на Чернігівщині і вимагали від неї інформації щодо об'єктів ЗСУ

Окупанти вкрали сина військової на Чернігівщині і вимагали від неї інформації щодо об'єктів ЗСУ

Служба безпеки України провела спецоперацію зі звільнення хлопчика, якого викрали окупанти у Чернігівській області.

Матір хлопчика - військова, тож окупанти вирішили шантажувати її дитиною, щоб отримати розвіддані.

Про це повідомляють в СБУ.

Так,в перші дні овномасштабного вторгнення РФ на територію України мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл на Чернігівщині.

Невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, а зв’язок із сином мати втратила.

За декілька днів на телефон матері зателефонував невідомий і повідомив, що її син у полоні, а для того, щоб вона отримала його назад живого і неушкодженого, вона має надати інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

Жінка звернулася по допомогу до СБУ. Контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.

Матеріали слідства долучені до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні.

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