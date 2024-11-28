Окупанти влаштували кривавий теракт в Новій Каховці: загинуло п‘ятеро людей

26 листопада у першій половині дня Росія зробила черговий кривавий теракт з метою дискредитації ЗСУ. На зупинці громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці підірвали автобус з пасажирами.

Про це написав у Facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За словами посадовця, версія, що подія сталася від прильоту 120-ї міни з боку правого берега, який контролюють ЗСУ, "взагалі не витримує критики".

Соболевський наголосив, що характер пошкоджень дорожнього полотна, автобуса, відсутність супутніх ознак, що спостерігаються під час обстрілу з міномета, і кількість боєприпасів, що була застосована – не відповідають версії, яку висуває окупаційна сторона.

"Так співпало, що знімальна група пропагандистів оперативно прибула на місце події і підготувала сюжет. А от швидка, чомусь, довго не їхала. Якби з такою оперативністю приїхала швидка, а не знімальна група, жертв було б менше", – зазначив Соболевський.

Він додав, що Збройні сили України так не працюють, вони не відкривають вогонь, коли є ризик нашкодити цивільним. А росіяни, "як щури", сидять чи в захоплених будинках місцевих, чи поруч із житловими забудовами, використовуючи цивільних як живий щит.

Нагадаємо, у Києві диверсанти застосовують вибухівку проти військових та поліцейських, упродовж листопада було зафіксовано декілька таких інцидентів.

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