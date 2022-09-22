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Окупанти влаштували на ринку в Мелітополі вибух і ліквідували трьох військових - Федоров

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Окупанти влаштували на ринку в Мелітополі вибух і ліквідували трьох військових - Федоров

Фото: Associated Press

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти влаштували теракт у людному місці.

Вибух стався у четвер, 22 вересня, на Центральному ринку Мелітополя. Під час атаки росіяни ліквідували трьох своїх військових. Інформацію щодо мирних громадян наразі уточнюється.

Про повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера, вибух загарбники влаштували навмисно. Таким чином напередодні псевдореферендуму хочуть звинуватити в терорі українську владу. 

"Страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється. Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терористка", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, у Мелітополі панують панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Останні стали відмовлятися з ними співрпцювати.

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Дата публікації
Перегляди
2739
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