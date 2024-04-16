Окупанти влучили КАБом у будівлю пошти на Харківщині: є потерпілі

Російські окупанти обстріляли селище Золочів у Харківській області. Загарбники скинули на населений пункт керовану авіаційну бомбу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"16 квітня близько 14:20 військові Росії здійснили обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо, удар був завданий керованою авіабомбою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано влучання в будівлю пошти. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей: 50-річний чоловік та 57-річна жінка.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як повідомлялося, сьогодні Росія скинула КАБ на Берислав. Внаслідок удару 15 людей отримали контузії. Крім того, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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