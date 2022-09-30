Окупанти влучили ракетою в 10-поверхівку в Миколаєві: з-під завалів витягли жінку, ще 8 людей поранено

Окупанти обстріляли житловий квартал у Миколаєві близько першої ночі 30 вересня. Ракета влучила у верхній десятий поверх житлового будинку. Внаслідок руйнувань у будинку заблокувало одну жінку, ще 8 людей поранено.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаєвської області Віталій Кім.

Внаслідок руйнування верхнього поверху десятиповерхового житлового будинку потерпілій затиснуло ногу будівельними конструкціями, тому вибратись самостійно вона не могла.

Як розповіли в ДСНС, для її порятунку залучили 45 рятувальників та 12 одиниць техніки.

О 03:40 постраждалу жінку деблокували з-під завалів та передали медикам.

Надзвичайникам на місцях обстрілу допомагали волонтери загону швидкого реагування Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста України.

Окрім цього, від ракетного обстрілу в усіх поруч розташованих будівлях повилітали вікна, знищена численна кількість балконів.

За словами голови Миколаєвської ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу 8 людей поранено.

Нагадаємо, раніше Кім повідомляв про те, що в Миколаєві пролунало 7 вибухів, щонайменше 2 з яких - за містом. За його словами, російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в багатоповерхівку.

Читайте також: