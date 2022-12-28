Окупанти влучили снарядом в житлову багатоповерхівку на Харківщині: фото

Сьогодні, 28 грудня, окупанти обстріляли село Ківшарівка в Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок в с. Ківшарівка", - поніформував він.

Обстріл Харківщини, фото / Харківська ОВА

Квартира зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Обстріл Харківщини, фото / Харківська ОВА

Обстріл Харківщини

Окупанти вранці 28 грудня завдали ракетного удару по Харкову. Росіяни вдарили по Слобідському району міста. Внаслідок обстрілу Харкова осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

У суботу, 24 грудня, російська армія завдала мінометних ударів по селу Подоли Куп'янського району. Окупанти влучили у приватний будинок, внаслідок чого загинув чоловік.

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