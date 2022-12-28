Окупанти влучили снарядом в житлову багатоповерхівку на Харківщині: фото

Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини.
Сьогодні, 28 грудня, окупанти обстріляли село Ківшарівка в Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд влучив в житловий багатоквартирний будинкок в с. Ківшарівка", - поніформував він.
Квартира зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Обстріл Харківщини
Окупанти вранці 28 грудня завдали ракетного удару по Харкову. Росіяни вдарили по Слобідському району міста. Внаслідок обстрілу Харкова осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
У суботу, 24 грудня, російська армія завдала мінометних ударів по селу Подоли Куп'янського району. Окупанти влучили у приватний будинок, внаслідок чого загинув чоловік.
Читайте також: