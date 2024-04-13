Окупанти влучили в автівку: на Чернігівщині живцем згорів чоловік

Сьогодні, 13 квітня, російські війська розстріляли цивільний автомобіль у прикордонні Новгород-Сіверського району, що на Чернігівщині.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Окупанти прицільно вдарили по автомобілю. Він спалахнув. Чоловік усередині машини отримав смертельні поранення і загинув.

За інформацією правоохоронців, це був місцевий житель 1990 року народження. Він віз продукти до віддалених прикордонних сіл.

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Стаханові на Луганщині солдати армії Росії викрали та вбили місцевого 65-річного пенсіонера Олексія Кириченка. Злочинці також забрали його автомобіль.

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