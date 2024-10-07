Окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова: перші подробиці

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Близько 23:10 6 жовтня 2024 року зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах.
О 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій.
Пошкоджено приватний будинок.
Попередньо, постраждали 3 людини. На місці працюють екстрені служби.
Як повідомлялося, ввечері під час тривоги у Сумах сталися вибухи. За інформацією моніторингів, п'ять дронів прямували у напрямку обласного центру.
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