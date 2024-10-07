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Окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова: перші подробиці

Окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова: перші подробиці

Пошкоджено приватний будинок.  / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Близько 23:10 6 жовтня 2024 року зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах. 

О  23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. 

Пошкоджено приватний будинок. 

Попередньо, постраждали 3 людини. На місці працюють екстрені служби.

Як повідомлялося, ввечері під час тривоги у Сумах сталися вибухи. За інформацією моніторингів, п'ять дронів прямували у напрямку обласного центру. 

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