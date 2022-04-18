Окупанти влучили в щойно відремонтований спорткомплекс в Кремінній на Луганщині

Відбулося займання сімох житлових будинків, господарчих споруд, лісової підстилки.

Окупанти обстріляли місто Кремінна у Луганській області. В результаті поцілено спорткомплекс "Олімп", який нещодавно вдбудували у межах президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомляють у Луганській ОДА.

У Кремінній Луганської області артилерійські обстріли тривали упродовж 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

Російські окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімп".

"Декілька годин тому снаряди росіян поцілили по місцевих об’єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому за програмою Президента "Велике будівництво" спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа пожежі, за попередніми підрахунками, складає 2 400 кв. м. Рятувальники на місці – намагаються локалізувати полум’я. Бо впритул розташований лісовий масив", - повідомив голова ОГА Сергій Гайдай.

Також постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти РФ відновлюють боєздатність і поповнюють запаси, намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії.