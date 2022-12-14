Окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе: Повітряні сили відзвітували про результати знищень

14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Ударні БпЛА випустили із напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Радіолокаційні засоби української ППО виявили більше 10 баражуючих боєприпасів. На цей момент зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України уже знищено десять "шахедів" противника.

Станом на 8.10 бойова робота ще триває.

Нагадаємо, що рано вранці 14 грудня російські окупанти атакували Київ "шахедами". Сили оборони на цей момент збили 11 з них. Уламки двох дронів впали у Шевченківському районі столиці.

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