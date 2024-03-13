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Окупанти вночі обстріляли "шахедами" Суми: є влучання у багатоповерхівку

Окупанти вночі обстріляли "шахедами" Суми: є влучання у багатоповерхівку

Загарбники вночі обстріляли Суми / Фото: facebook.com/sumska.oda

Наслідки авіаційного удару уточнюються.

Російські загарбники у ніч проти 13 березня атакували Суми ударними безпілотниками, внаслідок обстрілу було влучання у багатоповерхівку.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі Суми  були атаковані БпЛА типу Шахед. У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА повідомили, що місці працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Наслідки авіаційного удару уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що стали відомі подробиці обстрілу Харкова.

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