Окупанти вночі обстріляли "шахедами" Суми: є влучання у багатоповерхівку

Наслідки авіаційного удару уточнюються.
Російські загарбники у ніч проти 13 березня атакували Суми ударними безпілотниками, внаслідок обстрілу було влучання у багатоповерхівку.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні вночі Суми були атаковані БпЛА типу Шахед. У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
Також в ОВА повідомили, що місці працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Наслідки авіаційного удару уточнюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.
Крім того, ми раніше інформували, що стали відомі подробиці обстрілу Харкова.
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