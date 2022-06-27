Окупанти вночі ракетами обстріляли Одеську область: серед поранених - дитина

Російські окупанти вдарили ракетами по Одеській області.
Зброю випустили з ворожого літака з окупованого Криму.
Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Вночі Одещину обстріляно крилатою ракетою Х-22, випущеною з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму. Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина", - повідомив Братчук.
Раніше мер Житомира повідомив, що окупанти з території Білорусі випустили по області 24 ракети. Крім того, російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській областям.
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