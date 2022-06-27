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Окупанти вночі ракетами обстріляли Одеську область: серед поранених - дитина

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Окупанти вночі ракетами обстріляли Одеську область: серед поранених - дитина

Фото: Associated Press

Російські окупанти вдарили ракетами по Одеській області.

Зброю випустили з ворожого літака з окупованого Криму.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Вночі Одещину обстріляно крилатою ракетою Х-22, випущеною з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму. Легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина", - повідомив Братчук.

Раніше мер Житомира повідомив, що окупанти з території Білорусі випустили по області 24 ракети. Крім того, російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській областям.

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