Окупанти вночі ракетами вдарили по Миколаєву: влучили в університет, пошкодили будинки та підприємство

У п'ятницю, 19 серпня, близько 04:00 год. окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Три ворожі ракети знову влучили в Чорноморський університет ім. Петра Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримали поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також в ОВА розповіли про ворожі обстріли у Миколаївській області за минулу добу, 18 серпня.

За інформацією ОК "Південь", 18 серпня у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає.

Миколаївський район:

Вдень, 18 серпня, о 12:55 зафіксовані ворожі обстріли в с. Галицинове Галицинівської громади. В результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення.

Баштанський район:

Вчора, 18 серпня, орієнтовно о 9:30 та 17:30 були обстріли на території Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів від 22:00, 18 серпня, до 04:00, 19 серпня. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.



За даними ОВА, під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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