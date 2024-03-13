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Окупанти вночі обстріляли багатоповерхівку в Сумах, російські регіони знову атакують БпЛА: головні новини ночі 13 березня 2024 року

Окупанти вночі обстріляли багатоповерхівку в Сумах, російські регіони знову атакують БпЛА: головні новини ночі 13 березня 2024 року

Безпілотник / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Атака на Кривий Ріг: в ОВА розповіли про стан постраждалих Читати далі –>
  • Загарбники обстріляли Мирноград: влучили у багатоповерхівку Читати далі –>
  • У Палаті представників збирають підписи, щоб проголосувати допомогу Україні в обхід спікера Читати далі –>
  • У РФ в різних регіонах заявили про атаки БпЛА: на Бєлгородщині зникло світло Читати далі –>
  • Окупанти вночі обстріляли "шахедами" Суми: є влучання у багатоповерхівку Читати далі –>

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