Окупанти вночі завдали авіаудару по с. Ставище на Житомирщині по адміністративних будівлях (фото)

Окупанти вночі завдали авіаудару по с. Ставище на Житомирщині по адміністративних будівлях (фото)

За попередніми даними постраждало 4 особи.

В результаті нічного ракетного удару окупантами у селі Ставище Житомирського району по адміністративним будівлям постраждало 4 особи та попередньо зруйновано 7 будівель, пошкоджено 2 житлових будинки.

Ворог атакував село вночі, о 02:40, 14 березня.

Про це повідомляє ДСНС у Житомирській області.

У зруйнованих будівлях виникли пожежі. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Роботи щодо пошуку постраждалих продовжуються.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару у Житомирській області, є потерпілі.

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