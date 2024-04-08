Окупанти вночі здійснили пуски керованих авіабомб на Донеччину

Російські загарбники в ніч проти 8 квітня здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині.

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Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони під час атаки ударних безпілотників.

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