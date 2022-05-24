Окупанти встановили ракетні комплекси в 50 км від кордону з Україною - Генштаб

Окупанти встановили ракетні комплекси в 50 км від кордону з Україною - Генштаб

Російські окупанти стягують до кордонів з Україною військову техніку.

Так, росіяни розмістили на кордоні з Україною і Білорусю ракетні комплекси "Іскандер".

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території республіки білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

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На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Нагадаємо, що на півдні росіяни відправили на міни колону авто, які намагалися вирватися з окупованих територій, а потім розстріляли вцілілих. Під час просування українських підрозділів Миколаївщиною в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили майже 20 так званих "комендатур".

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