Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти встановили ракетні комплекси в 50 км від кордону з Україною - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
2071
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти встановили ракетні комплекси в 50 км від кордону з Україною - Генштаб

Фото: commons.wikimedia.org

Російські окупанти стягують до кордонів з Україною військову техніку.

Так, росіяни розмістили на кордоні з Україною і Білорусю ракетні комплекси "Іскандер".

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території республіки білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Нагадаємо, що на півдні росіяни відправили на міни колону авто, які намагалися вирватися з окупованих територій, а потім розстріляли вцілілих. Під час просування українських підрозділів Миколаївщиною в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили майже 20 так званих "комендатур".

Читайте також:

Зеленський: якщо не стримати Росію, вона піде війною в Литву, Латвію та Естонію

Зеленський: якщо не стримати Росію, вона піде війною в Литву, Латвію та Естонію
Наступна публікація