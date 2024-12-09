Окупанти встановлюють світлофори для захисту від українських FPV-дронів (фото)

Рішення може здатися неефективним, але це зовсім не так.
У Мережі з'явилися кадри фронтових світлофорів, які встановлюють окупанти. У такий спосіб вони намагаються захиститися від українських FPV.
Про це пише фахівець у галузі зв'язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Наш ворог ставить фронтові світлофори. FPV немає. FPV поруч. FPV далеко", – пише він.
Як пояснюють у Defense Express, встановлена росіянами система сигналізації про загрозу дронів примітивна лише на перший погляд.
Працює система аналогічно до світлофорів, які регулюють рух на дорогах:
- зелений – загроза відсутня;
- жовтий – загроза далеко;
- червоний – загроза серйозна.
Раніше йшлося про те, що ворог мав просування між населеними пунктами Шевченко та Відродження (Новий Труд) і збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко. Продовжується накопичення піхоти противника в цьому районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати це село, що було тактичним завданням в просуванні на Покровськ.
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