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Окупанти встановлюють світлофори для захисту від українських FPV-дронів (фото)

Окупанти встановлюють світлофори для захисту від українських FPV-дронів (фото)

Українські безпілотники / Фото: heroesukraine.or

Рішення може здатися неефективним, але це зовсім не так.

У Мережі з'явилися кадри фронтових світлофорів, які встановлюють окупанти. У такий спосіб вони намагаються захиститися від українських FPV.

Про це пише фахівець у галузі зв'язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Наш ворог ставить фронтові світлофори. FPV немає. FPV поруч. FPV далеко", – пише він.

Світлофори від FPV-дронів на фронті / ©
Світлофори від FPV-дронів на фронті

Як пояснюють у Defense Express, встановлена росіянами система сигналізації про загрозу дронів примітивна лише на перший погляд.

Працює система аналогічно до світлофорів, які регулюють рух на дорогах:

  • зелений – загроза відсутня;
  • жовтий – загроза далеко;
  • червоний – загроза серйозна.

Раніше йшлося про те, що ворог мав просування між населеними пунктами Шевченко та Відродження (Новий Труд) і збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко. Продовжується накопичення піхоти противника в цьому районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати це село, що було тактичним завданням в просуванні на Покровськ.

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