Окупанти ввели у Маріуполі дозволи на пересування у місті та області: порядок отримання

Окупанти ввели у Маріуполі дозволи на пересування у місті та області: порядок отримання

Росіяни не припиняють робити вигляд "покращення" у блокадному Маріуполі, але натомість перетворють його на гетто.

Окупаційна влада запроваджує у місті дозволи на пересування людей як у межах Маріуполя, так і у межах Донецької області. Втім, аби отримати такий папірець, потрібно пройти "фільтрацію".

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники держави-терористки Росії пояснили мешканцям міста, як отримати дозвіл на пересування. Перш за все потрібно пройти "фільтрацію". Перевіряють людей у райвідділках "МВС" у Мангуші, Новоазовську, Нікольському або в пунктах пропуску "Мангуш" або "Безіменне".

Лише після перевірки зі справкою варто звернутись до комендатури Маріуполя. Вже там можна отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.

"Третій документ, який мають отримати маріупольці задля натяку на вільне пересування. Довідка про фільтрація, перепустка для пересування вулицями міста та перепустка на пересування за межі Маріуполя. Якщо гетто виглядає якось інакше, я не знаю як...", - йдеться у дописі представника мерії.

Як повідомлялося, російські окупанти повертають до тимчасово захоплених населених пунктів елементи Радянського Союзу та Російської Федерації. Росіяни відродили у Маріуполі ДАІ.

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