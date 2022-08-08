Окупанти "вже традиційно" отримали від ЗСУ поблизу Верхньокам'янського

Російські окупанти вже в N-ний раз намагалися прорватися поблизу села Верхньокам'янське і N-ний раз отримали "люлей" від ЗСУ.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"З метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій в районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов", - йдеться в повідомленні.

Також на Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

Нагадаємо, що військовий експерт розповів, чому не варто чекати на контрнаступ, і порадив бути готовими до війни на роки.

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