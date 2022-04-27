Окупанти взяли під контроль Заводи і частково захопили Велику Комишуваху: оперативна ситуація у Харківській області

Окупанти взяли під контроль Заводи і частково захопили Велику Комишуваху: оперативна ситуація у Харківській області

У Харківській області окупанти йдуть у наступ в напрямку Барвінкового.

На Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова, а також намагається взяти під контроль кілька населенних пунктів Харківщини.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.

"З метою нарощування угруповання військ окупанти перекинули з території Бєлгородської області до міста Ізюм дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили суперсучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" у Харківській області.

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