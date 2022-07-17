Окупанти, які мали "безпосередній контакт" з ЗСУ, шукають шляхи втечі додому - Генштаб

Після зустрічі з ЗСУ у багатьох окупантів зникає бажання воювати в Україні.

Вони шукають шляхи повернення до Росії.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами", - розповідає Генштаб.

Нагадаємо, що на Луганщині російські окупанти намагалися випробувати сили ЗСУ. Чергова спроба провести розвідку боєм закінчилася невдало для росіян.

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