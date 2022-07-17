Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти, які мали "безпосередній контакт" з ЗСУ, шукають шляхи втечі додому - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
583
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти, які мали "безпосередній контакт" з ЗСУ, шукають шляхи втечі додому - Генштаб

Фото: Associated Press

Після зустрічі з ЗСУ у багатьох окупантів зникає бажання воювати в Україні.

Вони шукають шляхи повернення до Росії.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами", - розповідає Генштаб.

Нагадаємо, що на Луганщині російські окупанти намагалися випробувати сили ЗСУ. Чергова спроба провести розвідку боєм закінчилася невдало для росіян.

Читайте також:

Наступна публікація